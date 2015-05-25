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    Обнародованы предварительные официальные результаты выборов в Польше

    Действующий президент Польши Бронислав Коморовский набрал 44,71% голосов

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда лидирует во втором туре президентских выборов в Польше. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши.

    В минувшее воскресенье в стране прошли выборы главы государства. В бюллетень для голосования были внесены А. Дуда и действующий президент Польши Бронислав Коморовский. 

    Согласно предварительным данным Государственной избирательной комиссии Польши, после обработки бюллетеней в 20 из 51 избирательного округа Дуда набирает 55,9% голосов, Коморовский — 44,71%.

    Явка на президентские выборы составила 52,56%. 

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