Обнародованы предварительные официальные результаты выборов в Польше

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Анджей Дуда лидирует во втором туре президентских выборов в Польше. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши.

В минувшее воскресенье в стране прошли выборы главы государства. В бюллетень для голосования были внесены А. Дуда и действующий президент Польши Бронислав Коморовский.

Согласно предварительным данным Государственной избирательной комиссии Польши, после обработки бюллетеней в 20 из 51 избирательного округа Дуда набирает 55,9% голосов, Коморовский — 44,71%.

Явка на президентские выборы составила 52,56%.