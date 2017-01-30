Стали известны имена подозреваемых в нападении на мечеть в Канаде

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Канадские СМИ назвали имена подозреваемых в нападении на мечеть в городе Квебек в Канаде.

Как сообщает Report, по данным телеканала TVA, стрельбу в мечети устроили Александр Бисонетт и Мохамед Хадир.

По данным издания Soleil, оба задержанных являются студентами расположенного в городе Университета Лаваля. Один из них местный уроженец, а другой имеет марокканские корни.

В мечети, где произошла стрельба, находились порядка 40 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города. Пять из них находятся в критическом состоянии.

Власти Канады охарактеризовали случившееся как террористическую атаку.

Полиция задержала двух подозреваемых. Один из нападавших, скрывшийся с места преступления на автомобиле, сам вызвал полицию и был арестован после непродолжительных переговоров на мосту к острову Орлеан. У задержанных изъято огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47.