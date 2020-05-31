Обнародовано число жертв коронавируса в Германии

Количество жертв коронавируса нового типа в Германии достигло 8,5 тысяч, свыше 181 тысячи человек заразились.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, число летальных исходов в Германии достигло 8 500, число случаев заражений составляет 181 482.

За последние сутки количество заражений возросло на 286, еще 11 человек скончались. Накануне эти показатели составляли 738 и 39 соответственно.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 917), Северном Рейне-Вестфалии (38 тысяч) и Баден-Вюртемберге (34 718). В Берлине зафиксированы 6 800 случаев заражения.