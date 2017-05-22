Обнародована ситуация с беженцами и вынужденными переселенцами в мире

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Число людей, вынужденных покинуть свои дома в результате военных конфликтов и стихийных бедствий, в 2016 году составило 31,1 млн человек. Как сообщает Report, об этом говорится в новом докладе Норвежского совета по беженцам (NRC).

Около 922 тыс. человек вынуждены были уехать из-за военного конфликта в Демократической Республике Конго. Из Сирии бежали 824 тыс. человек. Замыкает тройку Ирак с 659 тыс. вынужденных переселенцев. Далее следуют Афганистан (653 тыс. человек), Нигерия (501 тыс. человек) и Йемен (478 тыс. человек).

Из 6,9 млн человек, уехавших из-за военных конфликтов, 2,6 млн живут в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

При этом, согласно отчету, в три раза больше людей бросают свои дома из-за стихийных бедствий, чем из-за военных конфликтов.

По прогнозам авторов доклада из-за изменения климата число перемещенных лиц в будущем будет только расти.

По словам главы NRC Яна Эгеланна, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть на международную повестку.