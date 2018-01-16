Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году пройдет 23-26 января.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили организаторы ВЭФ.

Предстоящий форум будет посвящен "поиску путей подтверждения международного сотрудничества по важнейшим общим интересам". По словам организаторов, ключевыми темами форума станут международная безопасность, окружающая среда и глобальная экономика.

В ВЭФ примут участие десять глав государств или правительств из Африки, девять из стран Ближнего Востока, Северной Африки, шесть из стран Латинской Америки.

Также ожидается участие президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.