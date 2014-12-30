​Обама заявил об эффективности санкций против России

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что "стратегические и жесткие санкции эффективно борются с агрессией" Москвы на Украине, передает Report со ссылкой на Газета.ru

Президент России Владимир Путин молниеносным присоединением Крыма убедил многих в Вашингтоне, что он "гений", отметил Обама.

Однако, по словам американского лидера, санкции – неагрессивный ответ администрации США — теперь "вгрызаются в хромую российскую экономику".

"В свое время я говорил, что мы не хотим войны с Россией, но мы можем оказывать постоянное давление, работая с нашими европейскими партнерами", — сказал президент США.

"И сегодня я чувствую, что, по крайней мере, за пределами России, некоторые люди, возможно, думают, что Путин не был настолько умным", — добавил он.