Обама заявил о готовности США к дальнейшим вооруженным действиям в Йемене

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ США готовы и дальше вести вооруженные действия в Йемене, это необходимо для самообороны.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в письме к конгрессу президент США Барак Обама.

"Соединенные Штаты готовы предпринять необходимые и подходящие действия в целях самообороны, чтобы ответить на будущие угрозы", — заявил Обама.

Накануне США нанесли удары по трем радарам на контролируемой хуситами территории Йемена на побережье Красного моря. По утверждению США, данные радаров использовались для недавних ударов по американскому кораблю Mason и другим кораблям.