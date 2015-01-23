Обама заявил, что власти Китая и России держат интернет "под крышкой"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США считает, что Китай и Россия держат интернет "под крышкой", так как опасаются критики со стороны населения, об этом он заявил в ходе интервью на YouTube.

"Россия, Китай, другие страны мира, где нет демократической власти и традиции свободы слова и открытого интернет-пространства, признали, что интернет настолько могущественен, что, если люди начнут общаться друг с другом, они могут начать критиковать правительство, получат возможность мобилизовывать оппозицию…, и те, с кем обошлись неправильно, обретут голос, поэтому они пытаются держать все "под крышкой", - сказал Обама, отвечая на вопросы пользователей YouTube.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, глава Белого дома не уточнил, в чем эти попытки выражаются.

"Очевидно, мы не можем устанавливать законы в Китае, но мы можем доносить до них, что любое правительство, которое боится попыток своего народа мирно высказывать собственное мнение, в долгосрочной перспективе менее эффективно, чем правительство, доверяющее своим людям свободно общаться", - заявил президент США.

Он отметил, что право на свободу слова, свободный и открытый интернет являются частью прав человека. "Мы думаем, что это является ценностью не только для Америки, но для всего мира", - сказал Обама.