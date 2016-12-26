Обама: Я мог бы выиграть президентские выборы в США в 2016 году

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил уверенность в своей победе, если бы имел право баллотироваться на президентские выборы в 2016 году.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью CNN.

"Я уверен, что если бы мог снова баллотироваться, я смог бы мобилизовать большинство американцев. Общаясь с людьми со всей страны, даже с теми, кто со мной не согласен, я знаю, что они поддержали бы направление, в котором мы двигаемся", - сказал Б.Обама.

Обама пояснил, что в ходе предвыборной кампании демократы проигнорировали целые слои населения, что привело к победе Дональда Трампа.

"Многие люди полагают, что результаты выборов и победа Трампа - это просто фантастика", - отметил американский президент.