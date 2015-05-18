Обама завел аккаунт в Twitter

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама завел аккаунт в сервисе микроблогов Twitter. Его страница находится по адресу https://twitter.com/POTUS.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Lenta.Ru, в своем первом сообщении он написал: "Привет, Twitter. Это Барак. По-настоящему! Шесть лет в должности, и мне наконец сделали собственный аккаунт".

На момент написания заметки на Twitter американского лидера подписалось 22 тыс. человек. Сам он стал фолловером 65 пользователей.

Ник POTUS представляет собой аббревиатуру от полного названия должности Обамы — President of the United States.

Аккаунт верифицирован, то есть администрация сервиса подтвердила, что заявка на него подана от лица Барака Обамы (что, конечно, не гарантирует, что он будет вести его сам). Интересно, что оставаться в этой должности ему остается менее двух лет — в начале 2017 года страной будет управлять следующий президент.