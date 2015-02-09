Обама высказался за сохранение Греции внутри еврозоны

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама рассчитывает, что Греции удастся достичь экономического роста внутри еврозоны.

Сегодня Обама провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых стороны обсудили обширную международную повестку.

"Я ожидаю услышать мнение Ангелы о том, как Европа и Международный валютный фонд будут работать с новым правительством Греции, чтобы вернуть этой стране устойчивый (экономический) рост внутри еврозоны", - сказал Обама в ходе итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что рост в самой еврозоне "крайне важен как для Соединенных Штатов, так и для мировой экономики в целом", передает Report со ссылкой на ТАСС.