​Обама выразил обеспокоенность правами человека в Саудовской Аравии

Баку. 21 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в Эр-Рияде поднял вопрос прав человека в королевстве.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

"Они обсудили политические, экономические и социальные вызовы, которые влияют на все страны региона, и шаги, которые могут предпринять правительства, чтобы лучше соответствовать политическим и экономическим ожиданиям людей. Президент выразил обеспокоенность относительно прав человека и отметил, что это важно для Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

Общественные организации критиковали Белый дом за союзнические отношения с Саудовской Аравией в то время, как в королевстве, по данным НПО, преследуют религиозные меньшинства, ограничивают права женщин, уголовно преследуют гомосексуализм и массово казнят преступников, включая противников действующих властей.

Президент США Барак Обама прибыл в среду с визитом в Эр-Рияд для участия в саммите "США-Персидский залив".