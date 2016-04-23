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    Обама: Уничтожение ИГ имеет для нас первостепенное значение

    Президент США: Террористы из таких группировок, как ИГ или Аль-Каида, являются самой серьезной угрозой, которой мы противостоим

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Террористические группировки, такие как "Исламское государство" (ИГ) или "Аль-Каида", являются самой серьезной угрозой для Запада.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама в преддверии своего визита в Германию (24-25 апреля) в опубликованном в субботу интервью газете Bild.

    "Террористы из таких группировок, как "Исламское государство" или "Аль-Каида", являются самой серьезной угрозой, которой мы противостоим", - сказал он, отметив, что борьба с ними "сложна по многим причинам".

    "Для меня уничтожение ИГ имеет первостепенное значение", - отметил Б.Обама.

    Президент США указал на то, что как в Сирии, так и в Ираке ИГ отступает. "Контролируемая группировкой территория становится заметно меньше", - добавил он.

    "И все же теракты в Париже и Брюсселе показали, что мы должны делать больше для того, чтобы не допустить совершения нападений", - считает американский президент.

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