Обама: Уничтожение ИГ имеет для нас первостепенное значение

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Террористические группировки, такие как "Исламское государство" (ИГ) или "Аль-Каида", являются самой серьезной угрозой для Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама в преддверии своего визита в Германию (24-25 апреля) в опубликованном в субботу интервью газете Bild.

"Террористы из таких группировок, как "Исламское государство" или "Аль-Каида", являются самой серьезной угрозой, которой мы противостоим", - сказал он, отметив, что борьба с ними "сложна по многим причинам".

"Для меня уничтожение ИГ имеет первостепенное значение", - отметил Б.Обама.

Президент США указал на то, что как в Сирии, так и в Ираке ИГ отступает. "Контролируемая группировкой территория становится заметно меньше", - добавил он.

"И все же теракты в Париже и Брюсселе показали, что мы должны делать больше для того, чтобы не допустить совершения нападений", - считает американский президент.