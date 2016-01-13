Президент Обама: Тюрьма в Гуантанамо служит инструментом вербовки боевиков

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Тюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба) фактически является лишь инструментом вербовки боевиков, никакой необходимости в продолжении ее работы нет.

Как передает Report, это признал президент Барак Обама, выступая во вторник вечером перед Конгрессом США с ежегодным посланием "О положении страны".

По словам руководителя американской администрации, он продолжит "работать над тем, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо".

"Она является дорогостоящей, ненужной и служит только вербовочной брошюрой для наших врагов", - заявил Обама.

Указ о закрытии в течение года лагеря в Гуантанамо, где содержатся без суда и следствия в основном лица, схваченные за время антитеррористической операции в Афганистане, Обама подписал сразу после прихода в Белый дом. Произошло это еще в январе 2009 года. Однако добиться этого Обама пока так и не смог.