Обама: США дополнительно выделят 200 млн. долларов на гумпомощь Ираку

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США выделят дополнительно 200 млн. долларов на оказание гуманитарной помощи Ираку, сообщил президент Барак Обама.

Во вторник Обама провел в Белом доме встречу с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Абади намерен попросить у США военной помощи для борьбы с "Исламским государством".

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную часть территории Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тыс. боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится и далее расширять свои приобретения.