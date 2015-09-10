Обама продлил на год действие закона о чрезвычайном положении

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг продлил еще на год действие закона о чрезвычайном положении, принятого после терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

В уведомлении, направленном в конгресс, президент обосновывает необходимость продления закона "сохраняющимися террористическими атаками".

Документ подразумевает сохранение целого комплекса мер, которые предпринимают органы власти США по борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами.