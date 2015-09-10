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    Обама продлил на год действие закона о чрезвычайном положении

    Президент обосновывает необходимость продления закона сохраняющимися террористическими атаками

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в четверг продлил еще на год действие закона о чрезвычайном положении, принятого после терактов 11 сентября 2001 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

    В уведомлении, направленном в конгресс, президент обосновывает необходимость продления закона "сохраняющимися террористическими атаками".

    Документ подразумевает сохранение целого комплекса мер, которые предпринимают органы власти США по борьбе с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами.

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