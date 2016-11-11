Обама пошутил о планах работать водителем Uber

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пошутил, что после сложения своих полномочий станет водителем сервиса такси Uber.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News.

Отвечая на вопрос журналиста, не планирует ли он начать вести свой блог, Обама сыронизировал, что пойдёт работать в Uber. Свою шутку американский лидер продолжил более серьёзным ответом.

«Знаете, я собираюсь поспать пару недель. Если серьёзно, мы продолжим работать над предоставлением возможностей для молодёжи, не имеющей благоприятных условий», — рассказал Обама.

Ранее Барак Обама сообщил, что не беспокоится о поиске работы после того, как перестанет быть главой государства.