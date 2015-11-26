Обама подписал оборонный бюджет, позволяющий поставки оружия Украине

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал принятый конгрессом оборонный бюджет на 2016 год.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

Оборонный бюджет составляет $607 млрд. Часть из пунктов прошлого бюджета, на который Обама наложил вето, сохранились и в новой версии документа. Например, в этом оборонном бюджете остались требования, усложняющие закрытие тюрьмы Гуантанамо на Кубе.

В законе указана возможность расходов на помощь Украине оружием в размере $300 млн, если Белый дом посчитает это необходимым.