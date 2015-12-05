Обама одобрил решение конгресса возродить Эксимбанк

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что в ближайшее время намерен подписать закон, который выделяет сотни миллиардов долларов на инфраструктуру в США, а также содержит меры по возрождению Экспортно-импортного банка, поддерживающего американских производителей, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Закон, выделяющий на дороги и другую инфраструктуру около 340 миллиардов долларов, был принят накануне сенатом, а месяцем ранее — палатой представителей. Отдельным пунктом было прописано не связанное с дорогами решение о возобновлении финансирования Экспортно-импортного банка США, который прекратил ранее работу из-за отсутствия финансирования конгресса.

"Этот закон не совершенен, но это разумный компромисс и важный первый шаг в правильном направлении. Я намерен подписать закон сразу же, чтобы у американцев появилась возможность работать над восстановлению наших разрушающихся дорог, мостов и транспортных систем, возобновить работу Эксимбанка, который помогает нашим компаниям конкурировать по всему миру и даст местным правительствам и работодателям больше уверенности, чтобы они могли инвестировать и нанимать людей на долгий срок", — заявил Обама.