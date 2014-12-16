​Обама обещал поддержку Пакистану в связи с терактом в школе

Баку.16 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама выразил во вторник соболезнования в связи с терактом в пакистанской школе и обещал Исламабаду содействие в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", Обама отметил, что поддерживает народ Пакистана: "Повторяем, что США готовы поддерживать правительство Пакистана в его усилиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, установлению мира и стабильности в регионе".

"Напав на студентов и учителей в ходе этой гнусной вылазки, террористы вновь показали свое моральное разложение", - заявил Обама, по словам которого США осуждают теракт "самым категоричным образом".

Госдепартамент США также осудил нападение, назвав его "бессмысленным и бесчеловечным".

По предварительным данным, жертвами налета боевиков "Талибан" на патронируемую армией школу в Пешаваре стали не менее 126 человек, большинство из которых дети. Все шестеро участников теракта, имевших при себе огнестрельное оружие и взрывчатку, были уничтожены пакистанскими силовиками в ходе многочасового штурма.