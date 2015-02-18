Обама не согласен с решением суда приостановить иммиграционную реформу

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что не согласен с решением окружного суда в Техасе, которое де-факто приостанавливает иммиграционную реформу, направленную на легализацию миллионов незаконных мигрантов.

"Я не согласен с решением техасского судьи, и министерство юстиции подаст на него апелляцию. Это не первый раз, когда суд первой инстанции заблокировал или попытался заблокировать нечто, что в конечном счете оказалось законным", - сказал Обама журналистам.

"Я уверен, что я действовал вполне в рамках своих полномочий", - добавил президент США. По словам Обамы, реформа позволит обезопасить границы США, облегчит преследование преступников и поможет мигрантам легализоваться и "выйти из тени".

Накануне федеральный суд в Техасе постановил, что администрация не соблюдала минимальные административные требования, начав в прошлом году программу по частичной легализации миллионов нелегальных мигрантов. Судья решил, что ряд штатов, возражающих против реформы, выполнили необходимые условия для того, чтобы программа была немедленно остановлена.