Обама не согласен с решением суда приостановить иммиграционную реформу

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что не согласен с решением окружного суда в Техасе, которое де-факто приостанавливает иммиграционную реформу, направленную на легализацию миллионов незаконных мигрантов.
"Я не согласен с решением техасского судьи, и министерство юстиции подаст на него апелляцию. Это не первый раз, когда суд первой инстанции заблокировал или попытался заблокировать нечто, что в конечном счете оказалось законным", - сказал Обама журналистам.
"Я уверен, что я действовал вполне в рамках своих полномочий", - добавил президент США. По словам Обамы, реформа позволит обезопасить границы США, облегчит преследование преступников и поможет мигрантам легализоваться и "выйти из тени".
Накануне федеральный суд в Техасе постановил, что администрация не соблюдала минимальные административные требования, начав в прошлом году программу по частичной легализации миллионов нелегальных мигрантов. Судья решил, что ряд штатов, возражающих против реформы, выполнили необходимые условия для того, чтобы программа была немедленно остановлена.
News DepartmentАвтор новости
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