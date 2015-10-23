Обама назначил нового спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с ИГ

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Глава США Барак Обама назначил Бретта Макгерка новым спецпредставителем президента в коалиции во главе с США по вопросам борьбы с «Исламским государством», сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Макгерк уже долгое время является советником Белого дома по вопросам Ирака. Он также был заместителем генерала Джона Аллена, который до этого был спецпредставителем в коалиции против террористической группировки «Исламское государство». Аллен уходит в отставку, теперь его заместитель, Бретт Макгерк, будет в этой должности.

Ранее СМИ сообщали, что отставной генерал Джон Аллен уходит в отставку с должности спецпредставителя президента в коалиции по борьбе с «Исламским государством», отмечает Report со ссылкой на Газету.Ru.