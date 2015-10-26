Обама и принц Абу-Даби обсудили вопросы урегулирования в Сирии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайед обсудили в воскресенье по телефону вопросы политического урегулирования в Сирии в свете прошедших переговоров в Вене, а также ситуацию в Йемене и Ливии, сообщает Белый дом.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили "продвижение вперед в сторону политического перехода в Сирии, следуя конструктивным переговорам в Вене", которые прошли с участием глав внешнеполитических ведомств США, России, Турции и Саудовской Аравии.

Касаясь урегулирования в Йемене, президент и принц "приветствовали готовность конфликтующих сторон к очередному раунду переговоров под эгидой ООН для прекращения конфликта", а также обсудили усилия по немедленной доставке гуманитарных и иных необходимых грузов населению страны.

"Они (Обама и бин Зайед) отметили важность борьбы с "Аль-Каидой" и другими террористическими группировками на Аравийском полуострове", — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны подчеркнули важность быстрой реализации политических договоренностей в Ливии, достигнутых при содействии ООН, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".