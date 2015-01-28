Обама и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель развитие событий на юго-востоке Украины, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.
Оба лидера выразили обеспокоенность в связи с заметным ростом насилия в восточной Украине.
Лидеры стран также обсудили важность завершения работы над формированием пакета финансовой поддержки для Украины, чтобы власти страны, которые сейчас заняты проведением реформ, смогли стабилизировать экономику.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook