Обама и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель развитие событий на юго-востоке Украины, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Оба лидера выразили обеспокоенность в связи с заметным ростом насилия в восточной Украине.

Лидеры стран также обсудили важность завершения работы над формированием пакета финансовой поддержки для Украины, чтобы власти страны, которые сейчас заняты проведением реформ, смогли стабилизировать экономику.