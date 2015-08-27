Обама и Меркель обсудили эскалацию насилия на востоке Украины

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили рост напряженности на востоке Украины и призвали Россию к выполнению минских соглашений, сообщил Белый дом, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Президент Обама сегодня говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить недавний рост насилия на востоке Украины, который был результатом совместных атак российских и сепаратистских сил по линии соприкосновения", — заявили в Белом доме.

"Президент Обама отметил прогресс Украины в реализации ее обязательств в соответствии с минскими соглашениями и вновь заявил, что Россия должна сделать то же самое", — отмечается в сообщении.

Представители Украины и западных стран неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Ранее Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям на юго-востоке Украины, не поставляет ополченцам военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.