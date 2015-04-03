Обама и Кастро встретятся в Панаме

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро встретятся в ходе "Саммита Америк" в Панаме на следующей неделе. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила помощник госсекретаря США Роберта Джейкобсон.

По ее словам, за точную повестку дня отвечает президент Панамы Хуан Карлос Варела.

Р.Джейкобсон, которая является главным переговорщиком с американской стороны в вопросах, касающихся Кубы, напомнила, что Обама и Кастро разговаривали по телефону 17 декабря прошлого года, когда Вашингтон и Гавана объявили о начале курса на потепление отношений. По ее словам, "с тех пор неоднократно проходили переговоры на других уровнях".