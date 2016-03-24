Объявленного в розыск Лаашруи опознали среди смертников

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Наджим Лаашрауи, которого считали главным подозреваемым по делу об организации взрывов в Брюсселе, опознан среди смертников, совершивших самоподрыв в аэропорту города, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Как сообщают французские СМИ, Лаашрауи удалось опознать благодаря генетической экспертизе. Считается, что именно он изготовил бомбы, которые использовались смертниками как в Брюсселе, так и в Париже.

Первоначально сообщалось, что Лаашрауи после первых взрывов сумел сбежать, бросив свою бомбу в аэропорту. В среду в СМИ появились сообщения о его задержании, но вскоре их опровергли.

Теперь установлено, что он был одним из трех смертников. Личности двух других также известны: это братья Халид и Брахим Бракауи. Следствие считает, что Халид Брахауи взорвал бомбу в метро, а его брат и Лаашрауи совершили самоподрыв в аэропорту.

В то же время полиция все еще убеждена, что у смертников был как минимум один сообщник, бросивший в аэропорту свой пояс смертника, который позже обезвредили саперы, и сбежавший. Его личность не установлена.