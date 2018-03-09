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    ОАЭ закупит у США ракеты класса "воздух-воздух" на сумму почти 300 млн. долларов

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Пентагон направил в конгресс США уведомление о намерении продать ОАЭ авиационные ракеты на сумму $270,4 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ, в заявлении минобороны США отметили, что госдепартамент не возражает против поставок Абу-Даби такого рода вооружений.

    Эмираты запросили 340 управляемых ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запчасти и оборудование, логистическую поддержку.

    В Пентагоне добавили, что предполагаемая продажа этих ракет укрепит безопасность дружественной страны.

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