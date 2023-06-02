О нас

ОАЭ возглавили Совбез ООН

ОАЭ возглавили Совбез ООН Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от Швейцарии к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Другие страны
2 июня 2023 г. 03:20
ОАЭ возглавили Совбез ООН

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от Швейцарии к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Как передает американское бюро Report, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нуссейбе ответила на вопросы журналистов касательно повестки дня Совбеза в июне.

Посол сообщила, что в течение месяца состоится обсуждение экзистенциальных проблем для стран Ближнего Востока, изменения климата и многолетнего опыта в сфере возобновляемой энергетики.

Дипломат также отметила, что в течение месяца по запросу стран-членов Совета планируется проведение экстренных совещаний относительно ситуации в конфликтных регионах, в частности в Афганистане, Судане и Украине.

"Во всем мире мы наблюдаем все более тревожный рост нетерпимости и ненависти. Расизм и экстремизм, безусловно, подпитывают насилие и разъединяют сообщества. Все это представляет собой угрозу международному миру и безопасности и не ограничивается одной страной или регионом. Эти вопросы уже обсуждаются на многочисленных форумах в системе ООН, и в период нашего председательствования стремление к более последовательному и эффективному подходу будет для нас главным приоритетом", - уточнила Лана Заки Нуссейбе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BƏƏ BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edəcək

Самое читаемое

Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi