ОАЭ возглавили Совбез ООН

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от Швейцарии к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Председательство в Совете Безопасности (СБ) ООН перешло от Швейцарии к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Как передает американское бюро Report , в штаб-квартире организации в Нью-Йорке постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нуссейбе ответила на вопросы журналистов касательно повестки дня Совбеза в июне.

Посол сообщила, что в течение месяца состоится обсуждение экзистенциальных проблем для стран Ближнего Востока, изменения климата и многолетнего опыта в сфере возобновляемой энергетики.

Дипломат также отметила, что в течение месяца по запросу стран-членов Совета планируется проведение экстренных совещаний относительно ситуации в конфликтных регионах, в частности в Афганистане, Судане и Украине.

"Во всем мире мы наблюдаем все более тревожный рост нетерпимости и ненависти. Расизм и экстремизм, безусловно, подпитывают насилие и разъединяют сообщества. Все это представляет собой угрозу международному миру и безопасности и не ограничивается одной страной или регионом. Эти вопросы уже обсуждаются на многочисленных форумах в системе ООН, и в период нашего председательствования стремление к более последовательному и эффективному подходу будет для нас главным приоритетом", - уточнила Лана Заки Нуссейбе.