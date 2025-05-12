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ОАЭ внесет вклад в развитие проектов ТМТМ на территории Казахстана

ОАЭ внесет вклад в развитие проектов ТМТМ на территории Казахстана ОАЭ внесет вклад в развитие проектов ТМТМ на территории Казахстана
Другие страны
12 мая 2025 г. 18:23
ОАЭ внесет вклад в развитие проектов ТМТМ на территории Казахстана

По итогам бизнес-форума "Казахстан – ОАЭ" были подписаны коммерческие соглашения на сумму около $5 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду.

"Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества в различных отраслях экономики, включая энергетику, логистику, финансы, интеллектуальные технологии, сельское хозяйство и многое другое. Динамику нашего партнерства подтверждают несколько значимых проектов с компаниями Masdar, Presight, Abu Dhabi Ports Group, Terminal Holdings и Abu Dhabi Commercial Bank", - сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия форума.

На полях бизнес-форума "Казахстан – ОАЭ" были подписаны коммерческие соглашения, некоторые из которых подтверждают вклад ОАЭ в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Было подписано Соглашение о принципах по строительству и развитию многоцелевого терминала "Курык" между ТОО Semurg Invest и Abu Dhabi Ports Group и Меморандум о сотрудничестве между АО СЭЗ "Морпорт Актау" и Khalifa Economic Zones Abu Dhabi.

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