ОАЭ приостановили участие в операции против "Исламского государства"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты решили прекратить боевые вылеты в рамках кампании по борьбе с "Исламским государством". Об этом сообщает Reuters со слов неназванного американского чиновника.

Такое решение было принято властями ОАЭ в интересах безопасности пилотов после того, как стало известно о казни иорданского летчика, которого сожгли заживо в железной клетке.

В декабре Верховный суд России признал "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" террористическими организациями, деятельность которых в России официально запрещена, сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.