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    ОАЭ оказался во власти сильных ветров и ливней

    Полностью закрыт международный аэропорт Абу-Даби, закрыты все школы и административные здания

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались во власти сильных дождей и ветра в связи с антициклоном.

    Как сообщает Report cо ссылкой на местные СМИ, сильные порывы ветра нанесли ущерб крышам здания, а проливные дожди затопили улицы и стоянки.

    Кроме того, полностью были закрыты международный аэропорт Абу-Даби, все школы и административные здания.

    Полиция ОАЭ просит водителей сбавить скорость на дорогах и быть бдительными. 

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