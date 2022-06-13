О выходе из состава правительства объявили главы МИД и Минэнерго Болгарии

Глава внешнеполитического ведомства Болгарии Теодора Генчовска и министр энергетики страны Александр Николов, представляющие партию "Есть такой народ", в понедельник подали в отставку, после того, как ранее решение о выводе министров из состава кабинета п

Глава внешнеполитического ведомства Болгарии Теодора Генчовска и министр энергетики страны Александр Николов, представляющие партию "Есть такой народ", в понедельник подали в отставку, после того, как ранее решение о выводе министров из состава кабинета принял лидер партии Слави Трифонов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Болгарское национальное радио.

"Я отзываю министров от партии "Есть такой народ" и выхожу из этой коалиции", - напоминает радио слова из опубликованного на прошлой неделе видеообращения Трифонова.

"Ни премьер, ни министр финансов не ведут дела хорошо, эта коалиция не функционирует как положено. Это агония", - сказал он.

После публикации этого обращения из состава правительства вышли вице-премьер и министр регионального развития Болгарии Гроздан Караджов и министр спорта Радостин Василев.

Решение о выводе министров Трифонов принял, выразив таким образом несогласие с планами рассмотрения обновленной версии бюджета Болгарии.

Из-за выхода представителей партии "Есть такой народ" из состава правительства перед Болгарией вновь возникла угроза кризиса власти, однако в правящей коалиции заявили, что считают проведение выборов крайней мерой.