Нью-Дели и Москва договорились о производстве самолетов SJ-100

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 11:43
    Нью-Дели и Москва договорились о производстве гражданских самолетов SJ-100 в Индии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении госкорпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в соцсетях.

    Сообщается, что подписан меморандум о взаимопонимании по этому вопросу между HAL и Объединенной авиастроительной корпорацией.

    Это станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии, сказано в сообщении.

    По данным HAL, на сегодняшний день произведено более 200 самолетов этой модели, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями.

