Нью-Дели и Москва договорились о производстве самолетов SJ-100
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 11:43
Нью-Дели и Москва договорились о производстве гражданских самолетов SJ-100 в Индии.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении госкорпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в соцсетях.
Сообщается, что подписан меморандум о взаимопонимании по этому вопросу между HAL и Объединенной авиастроительной корпорацией.
Это станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии, сказано в сообщении.
По данным HAL, на сегодняшний день произведено более 200 самолетов этой модели, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями.
Последние новости
12:27
В Баку пройдет фестиваль "Цвет разнообразия"Религия
12:25
Фото
Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в ИмишлиВнутренняя политика
12:22
Фото
На станции метро "Улдуз" создан мемориал жертвам трагедии 1995 годаВнутренняя политика
12:14
В Грузии оппозиционные депутаты вернулись в парламент после годичного перерываВ регионе
12:13
В Киев прибыл глава МИД НидерландовДругие страны
12:11
Улугбек Хасанов: Узбекистан разрабатывает национальную стратегию страхования от природных катастрофФинансы
12:09
Роман Андарак: Азербайджан оказал гумпомощь энергосистеме Украины на 15 млн долларовВ регионе
12:03
Фото
Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в СабирабадеВнутренняя политика
11:58
Фото
Видео