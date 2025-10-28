Нью-Дели и Москва договорились о производстве самолетов SJ-100

Нью-Дели и Москва договорились о производстве гражданских самолетов SJ-100 в Индии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении госкорпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в соцсетях.

Сообщается, что подписан меморандум о взаимопонимании по этому вопросу между HAL и Объединенной авиастроительной корпорацией.

Это станет первым случаем полного производства пассажирского самолета в Индии, сказано в сообщении.

По данным HAL, на сегодняшний день произведено более 200 самолетов этой модели, которые эксплуатируются более чем 16 коммерческими авиакомпаниями.