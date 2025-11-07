NYT: В США начали расследование против мэра Вашингтона

Министерство юстиции США начало антикоррупционное расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в связи с ее зарубежной поездкой, которую, как считает ведомство, профинансировал Катар.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, расследование ведется уже несколько месяцев и связано с потенциальными нарушениями законов о финансировании избирательных кампаний и антикоррупционного законодательства. Для предъявления обвинений во взяточничестве необходимо выяснить, действовала ли мэр когда-либо в интересах Катара. Доказательств этого пока нет, отмечает издание.

Аппарат мэра сообщил NYT, что не в курсе расследования. "Это была деловая поездка. Представители Вашингтона регулярно совершают их, чтобы продвигать Вашингтон как направление для инвестиций и роста", - цитирует газета комментарий офиса мэра.

Боузер входит в Демократическую партию, с 2015 года занимает пост мэра Вашингтона. В 2023 году она и четыре ее сотрудника посетили Дубай для участия в климатической конференции ООН, заявив, что эту поездку оплатила Конференция мэров США. Впоследствии выяснилось, что организация профинансировала визит в ОАЭ лишь частично и что в Дубай глава Вашингтона направилась из Дохи. The New York Times утверждает, что на поездку Боузер в Доху более $61 тыс. выделил Катар.

Газета напоминает, что этим летом отношения Боузер и президента США Дональда Трампа обострились в связи с решением американского лидера перебросить бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Однако антикоррупционное расследование, вероятнее всего, началось еще до этого конфликта, указывает издание.