NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет - ВИДЕО

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Как передает Report, Гариб также опубликовал видеозапись в своем твиттере, которую он, по его словам, получил от источника. Он подчеркивает, что не может гарантировать подлинность кадров, но находится в контакте с источником и может запросить у него метаданные. The New York Times отмечает, что проверила видео.

Газета указывает, что видео снято в населенном пункте Паранд (провинция Тегеран) неподалеку от тегеранского аэропорта. Именно там украинский "Боинг" перестал выходить на связь после взлета.

По данным издания, после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, но лайнер не упал. Другие видео, подлинность которых The New York Times подтвердила, но не опубликовала, показывают, что некоторое время горящий самолет летел в сторону аэропорта, но затем взорвался в воздухе и упал.