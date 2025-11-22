NYP: самолет United Airlines столкнулся с метеозондом на высоте 11 км

Пасcажирский самолет Boeing 737 Max американской авиакомпании United Airlines 16 октября совершил экстренную посадку в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) из-за столкновения с метеорологическим зондом на высоте 11 км.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post (NYP) со ссылкой на отчет Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

По ее информации, компания WindBorne Systems, запустившая метеозонд из города Спокан (штат Вашингтон), признала, что периодически теряла над ним контроль, что и могло привести к инциденту.

Издание указало, что зонд разбил лобовое стекло воздушного судна, в результате чего кабину пилота засыпало осколками. После этого экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.