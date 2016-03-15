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    Нуланд: Вывод войск России из Сирии не повлияет на американские санкции

    Вывод российских войск из Сирии не означает, что мы позволим России соскочить с крючка

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Решение о выводе российских войск из Сирии не окажет никакого влияния на американские санкции, введенные против ряда российских официальных лиц и компаний в связи с ситуацией вокруг Украины". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на слушаниях в Конгрессе США помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

    "Вывод российских войск из Сирии не означает, что мы позволим России соскочить с крючка санкций в связи с Украиной", - заявила американский дипломат.

    "Мы будем судить о действиях России на Украине безотносительно к ситуации вокруг Сирии", - подчеркнула Нуланд.

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