Нуланд: США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины

США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты.

США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы [США] работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", - сказала Нуланд телеканалу Al Jazeera.

По ее убеждению, "украинцам важно контролировать свое воздушное пространство, чтобы защищать [свою] территорию".

Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты, как ожидается, объявят 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. Как отмечает издание, данный снаряд весом порядка 113 кг, оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.