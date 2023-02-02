Нуланд: США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины

США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Мы [США] работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", - сказала Нуланд телеканалу Al Jazeera.
По ее убеждению, "украинцам важно контролировать свое воздушное пространство, чтобы защищать [свою] территорию".
Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты, как ожидается, объявят 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. Как отмечает издание, данный снаряд весом порядка 113 кг, оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.