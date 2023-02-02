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Нуланд: США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины

Нуланд: США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 20:12
Нуланд: США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины

США работают над тем, чтобы обеспечить потребности Украины, включая дальнобойные ракеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы [США] работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", - сказала Нуланд телеканалу Al Jazeera.

По ее убеждению, "украинцам важно контролировать свое воздушное пространство, чтобы защищать [свою] территорию".

Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты, как ожидается, объявят 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB с максимальной дальностью около 150 км. Как отмечает издание, данный снаряд весом порядка 113 кг, оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

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