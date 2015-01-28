Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Помощник главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призвала союзников НАТО придерживаться жесткой позиции по Украине, передает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

Она особо отметила необходимость создания в соседствующих с Украиной странах центров оперативного управления.

"НАТО — это оборонительный союз. Наша цель состоит в сдерживании путем устрашения агрессии, но если это не сработает, мы должны быть готовы", — сказала Нуланд.

Ранее она рассказала о цели введения санкций в отношении России. По ее словам, власти США ввели ограничительные меры против России, чтобы оказать влияние на политику Москвы по отношению к Украине, а не на внутреннюю ситуацию в стране.