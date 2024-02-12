Новым президентом Финляндии станет Александр Стубб

Во втором туре выборов президента Финляндии побеждает экс-премьер страны Александр Стубб с 51,6% голосов.

Во втором туре выборов президента Финляндии побеждает экс-премьер страны Александр Стубб с 51,6% голосов.

Как передает Report, об этом сообщает Yle по результатам подсчета 100% бюллетеней

Бывший глава МИД Пекка Хаависто набрал 48,4% голосов.

Разница между кандидатами составила менее 99 тысяч голосов. Такая разница стала наименьшей за всю историю второго тура прямых президентских выборов.

Явка избирателей во втором туре составила 70,7%. В первом туре явка составила 75%.

Инаугурация президента Финляндии состоится 1 марта.