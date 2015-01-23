Новым премьером Южной Кореи стал Ли Ван Гу

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Новым премьер-министром Южной Кореи назначен глава парламентской фракции правящей партии "Сэнуридан" Ли Ван Гу, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ли Ван Гу сменит на посту главы правительства Чон Хон Вона.

Новый премьер, как отмечает газета "Мэиль кёндже синмун", хорошо понимает "государственную философию" президента Пак Кын Хе и обладает большим опытом для проведения эффективных реформ по трехлетнему плану модернизации экономики страны.

Вся полнота исполнительной власти в Южной Корее принадлежит президенту.