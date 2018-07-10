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    Новым главой МИД Великобритании стал Джереми Хант

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД страны бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта. Об этом сообщила в понедельник телерадиовещательная корпорация Би-би-си, передает Report со ссылкой на ТАСС.  

    На этом посту Хант сменил Бориса Джонсона, который ушел в понедельник в отставку из-за разногласий с премьером по поводу будущих отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit. 

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