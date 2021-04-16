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Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании Впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций
Другие страны
16 апреля 2021 г. 15:42
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

Новый штамм коронавируса обнаружен в Великобритании, он может оказаться более заразным и менее восприимчивым к вакцинам, чем бразильский и южноафриканский варианты, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Управление по охране общественного здоровья дало статус "варианта под рассмотрением" новому штамму коронавируса. Вариант, впервые выявленный в Индии, имеет несколько мутаций… Управление выявило в Великобритании 77 случаев, все меры по охране общественного здоровья будут приняты, в том числе будет обеспечено усиленное выявление контактов", - говорится в сообщении управления.

По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковых мутации, что может создать большие проблемы.

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