Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей

Приведенный к присяге президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в четверг дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия, передает Report со ссылкой на Интерфакс.
"Если вы попытаетесь свергнуть правительство, захватить офисы президента и премьер-министра, то это не демократия, это противозаконно", - приводит The Guardian его слова.
"Мы будем действовать с ними жестко, согласно закону. Мы не позволим меньшинству протестующих, требующих изменить политическую систему, подавлять стремления молчаливого большинства", - отметил он.
Церемония приведения Викрамасингхе к присяге прошла ранее в парламенте страны в Коломбо.