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Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей Приведенный к присяге президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в четверг дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия.
Другие страны
21 июля 2022 г. 19:46
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей

Приведенный к присяге президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в четверг дал обещание не позволять протестующим предпринимать насильственные действия, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Если вы попытаетесь свергнуть правительство, захватить офисы президента и премьер-министра, то это не демократия, это противозаконно", - приводит The Guardian его слова.

"Мы будем действовать с ними жестко, согласно закону. Мы не позволим меньшинству протестующих, требующих изменить политическую систему, подавлять стремления молчаливого большинства", - отметил он.

Церемония приведения Викрамасингхе к присяге прошла ранее в парламенте страны в Коломбо.

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