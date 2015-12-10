Новый президент Аргентины пообещал "нулевую" бедность

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Вступивший в должность президента Аргентины Маурисио Макри пообещал, что приоритетами его правительства будут достижение "нулевого" уровня бедности, победа над наркоторговлей и объединение аргентинцев, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Хочу еще раз подтвердить, что мы будем заботиться обо всех, особенно о тех, кто менее всех обеспечен… Мы создадим универсальную социальную защиту для всех, чтобы не осталось детей, которые ей не могут воспользоваться", - сказал он.

"С тем, чтобы добиться нулевой бедности, мы будем создавать рабочие места, будем обеспечивать экономический рост", - продолжил он.

Говоря о борьбе с наркоторговлей, Макри заявил, что его правительство будет бороться с ней так, "как не боролось до этого ни одно правительство".

Макри заявил, что в Аргентине наступают новые времена, "времена работы в команде", и призвал аргентинцев проявлять уважение друг к другу и готовность к диалогу.