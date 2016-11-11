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    Новый генсек ООН намерен добиться урегулирования палестино-израильского конфликта

    Антониу Гутерриш: Решение конфликта будет способствовать установлению мира на всем Ближнем Востоке

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиться урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств для двух народов.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в письме Антониу Гутерриша представительнице ООП Ханан Ашрауи. 

    Новый генсек ООН считает, что такое решение конфликта будет способствовать установлению мира на всем Ближнем Востоке.

    Гутерриш ответил на письмо Ашрауи, в котором она поздравила его с избранием на пост генсека ООН, а также выразила надежду на сотрудничество палестинцев и ООН.

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