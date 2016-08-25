Новое землетрясение содрогнуло Италию

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в четверг, 25 августа, в центральной части Италии.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к северо-востоку от Рима и в 30 км к северо-западу от города Л'Акуил. Очаг залегал на глубине 2 км. О возможных последствиях не сообщается.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Больше всего пострадали населенные пункты Аккумоли, Аматриче, Поста и Аркуата-дель-Тронто. Позже местные СМИ сообщили об еще одном сильном землетрясении.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 159 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.