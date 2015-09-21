Новое правительство Австралии приступило к работе

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Новое правительство приступило к работе в Австралии в понедельник, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт проиграл на голосовании среди членов правящей Либеральной партии и на посту премьера его сменил бывший министр связи страны Малкольм Тернбулл.

Тернбулл привел правительство к присяге генерал-губернатору страны Питеру Косгроуву в понедельник в резиденции генерал-губернатора Австралии в Канберре.

Впервые в Австралии министром обороны страны стала женщина, сенатор от штата Новый Южный Уэльс Мариз Пэйн (Marise Payne). Пост министра иностранных дел остался за Джули Бишоп. Министром социального обеспечения стал Кристиан Портер(Christian Porter). Пост министра образования получил Симон Бирмингхам (Simon Birmingham).