Новое наводнение началось на юге Бельгии

Новое наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии, подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр - столицу региона Валлония.

Новое наводнение из-за ливней началось на юге Бельгии, подтоплены несколько населенных пунктов, включая город Намюр - столицу региона Валлония.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF .

По его информации, больше всего пострадал город Динан и ряд кварталов Намюра. В Динане грязевые потоки сносят машины. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как рассказал на экстренной пресс-конференции бургомистр Динана Аксель Тиксон, "после ливней с грозами, продолжавшихся весь день, на город с гор обрушился грязевой поток, который снес несколько десятков автомобилей, дорожные знаки и ограждения, зеленые насаждения". "В результате резкого подъема уровня воды в реке Мёз подтоплено несколько городских кварталов, уровень воды достигает 30 см. К счастью, речь идет только о материальном ущербе, пострадавших в городе нет", - отметил бургомистр.

Аналогичная ситуация наблюдается ряде других населенных пунктах в районе Арденн. В этом гористом регионе из русел стали выходить многочисленные ручьи и речки, превращаясь в грязевые потоки. Ситуация усугубляется тем, что в результате сильнейшего за последние 100 лет наводнения, обрушившегося на Бельгию 14-16 июля, русла многих рек остаются сильно засорены, а местами полностью запружены из-за упавших деревьев.